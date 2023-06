PF deve intimar Michelle Bolsonaro a depor

A Polícia Federal (PF) prepara intimação para que a ex-primeira-dama preste depoimento sobre os depósitos feitos à ela pelo, então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

Segundo fontes da PF, as investigações sobre o caso estão praticamente fechadas. A devassa realizada no celular de Cid revelou conversas entre ele e duas assessoras de Michelle, referentes a pagamentos referentes a despesas da esposa de Jair Bolsonaro. As informações são do site Metrópoles.

Anteriormente as investigações já haviam revelado que as assessoras de Michelle enviavam dados de contas para que fossem realizados depósitos para as contas dela e de terceiros. Inicialmente, foram encontrados 13 comprovantes de depósitos em “dinheiro vivo” destinados à hoje presidente do PL Mulher.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As transações foram realizadas entre março e agosto de 2021 e totalizaram o valor de R$21.500. A defesa da política nega o desvio de verbas públicas para uso pessoal e afirma que os custos da ex-primeira-dama eram bancados por Bolsonaro.