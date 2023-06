Jornalista e duas amigas morrem em acidente de trânsito em Goiás

A ex-apresentadora Leilane Lustosa e as amigas estavam a caminho de um encontro de motoclube feminino

A ex-apresentadora da TV Anhanguera, afiliada da Globo no Tocantins, Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, e mais duas amigas morreram em um acidente de trânsito na BR-153, em São Luiz do Norte, em Goiás. O acidente aconteceu por volta das 18h30 dessa sexta-feira, 9. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, dois carros e um caminhão estavam envolvidos na batida.

As três viajavam juntas em um carro com destino a Abadia de Goiás (GO), onde participariam de um encontro de motoclube feminino. O acidente aconteceu antes de chegarem ao evento.

Uma das vítimas chegou a ser encaminhada para o hospital São Luiz do Norte, mas não resistiu. Os corpos estão no IML de Uruaçu aguardando a liberação dos familiares.

Leilane ficou conhecida por sua apresentação no Jornal Anhanguera 1ª Edição, com transmissão ao vivo para cidades da região sul de Goiás. Nos últimos anos, passou a trabalhar como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.