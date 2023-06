Empresa dá desconto para quem entrar na loja dançando: 'entre dançando e ganhe desconto'

Uma autorizada da Toyota em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, resolveu dar uma animada ao lançar uma ação promocional para seus. A ação ofereceu desconto para aqueles que entrassem dançando na concessionária: "Entre dançando e ganhe desconto na manutenção", diz o cartaz fixado na entrada da loja.

A animação da clientela foi registrada pela autorizada e o vídeo rapidamente viralizou na internet, recebendo elogios dos usuários das redes sociais, e até pedidos de que as concessionárias de suas cidades façam a promoção.

Veja vídeo das pessoas dançando ao entrar na loja

A concessionária que realizou a ação é a Kampai Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, e conta com diversos outros vídeos de marketing mais animados para chamar atenção do público.



