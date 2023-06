Inscrições para o Enem 2023 se iniciam nesta segunda-feira, 5

O prazo para as inscrições finaliza às 23h59min do dia 16 de junho

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2023 inicia nesta segunda-feira, 5. O prazo é até o dia 16 de junho e a taxa de inscrição é o valor de R$ 85. Os interessados em prestar o vestibular devem se inscrever pela página do participante.

O edital com as orientações referentes ao certame deste ano foi publicado no início do mês de maio no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A aplicação das provas este ano acontece nos dias 5 e 12 de novembro, com a publicação do gabarito oficial das provas no dia 16 de novembro.

Os resultados do Enem 2023 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no portal do Inep.

