Golpe dos nudes: 33 pessoas são presas no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 33 pessoas nesta segunda-feira, 29 de maio, em ação para desarticular uma organização criminosa interestadual que aplicava o chamado "golpe dos nudes" contra homens de classe média e alta.

Além de extorsão, a organização também é suspeita de praticar crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de munições e armas de fogo, além de envolvimento em homicídios. As prisões foram resultado de mais de 11 meses de investigações.

Sobre o caso, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que o grupo contactava estes homens através de perfis falsos, passando-se por mulheres jovens, com a intenção de obter fotos nuas das vítimas. Após conseguirem o material, eles então passariam a extorquir as pessoas, chegando a se passar por delegados.

Segundo o delegado Rafael Liedtke, o grupo aliciava adolescentes para conseguir o material utilizado nos crimes. Fotografias, áudio e vídeos eram enviados pelos jovens em troca de dinheiro ou sob ameaças.

Parte do dinheiro dos golpes retroalimentava o tráfico de drogas e armas, conforme a Polícia, e outra parte era pulverizada entre "laranjas" e retornava aos líderes da organização.