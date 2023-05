Encceja 2023: saiba tudo sobre inscrição, data e horário das provas

O Encceja 2023 já está com suas inscrições abertas para as provas que acontecem em agosto; Confira um guia com as informações chaves sobre o Exame

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 seguem até as 23h59min do dia 2 de junho, próxima sexta-feira.

A prova é uma forma de obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio para aqueles que não concluíram na idade considerada apropriada. Para recebê-lo, é preciso atingir uma pontuação mínima em cada prova objetiva.

O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também utiliza o Exame para avaliar as competências e habilidades desses jovens e adultos que estão concluindo a educação básica.

Para ajudar com a preparação e dúvidas, O POVO montou um guia com os pontos mais importantes para quem pretende fazer a prova nesse ano.

Encceja 2023: período de inscrição

Assim como no Enem, só será aceita uma inscrição por número de CPF e uma vez inscritos, não poderá cancelar.

De dados, também serão solicitadas informações pessoais, e-mail, número de telefone, município que deseja realizar a prova, entre outros.

É importante ficar atento se todas as informações fornecidas estão corretas. Elas devem também estar de acordo com as do banco de dados da Receita Federal, para não gerar um erro comunicacional. O e-mail e número de telefone fornecidos deverão ser válidos. O participante deve ter acesso a eles com facilidade.

No ato da inscrição o participante também deverá indicar qual nível de ensino deseja certificação (fundamental ou médio), instituição certificadora para qual deseja solicitar a certificação e indicar quais áreas de conhecimento deseja realizar a prova.

O Encceja é gratuito, mas em caso de ausência da prova no ano anterior, é preciso justificá-la. Caso não seja justificado ou ela não seja aceita, o participante deve pagar uma taxa chamada de “Ressarcimento”, no valor de 40 reais até o dia 9 de junho.

Solicitação de atendimento especializado e nome social

A solicitação de atendimento especializado e utilização do nome social devem ser feitas durante o período de inscrição. O Inep disponibiliza o acesso a recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social, de acordo com seus termos legislativos.

O participante que solicitar o atendimento especializado deve informar o motivo e para qual recurso é a solicitação. Ele também deverá apresentar um documento que justifique a solicitação.

Os que solicitarem atendimento pelo nome social, devem confirmá-lo após o ato na Página do Participante do Encceja caso tenha ele cadastrado no site da Receita Federal. A confirmação deve ser feita até as 23h59 do dia 2 de junho.

Caso não tenha ele castrado, a motivação da solicitação deve ser comprovada por meio da documentação solicitada: foto atual nítida, individual, colorida, com um fundo branco, com enquadramento da cabeça aos ombros e que mostre bem o rosto inteiro. Não deverão utilizar nenhum objeto de chapelaria.

Também deve ser enviada uma cópia digitalizada de um documento oficial com foto. Ela deve conter frente e verso do documento.

O resultado das solicitações será divulgado no dia 12 de junho. Caso o pedido do participante tenha sido indeferido, ele pode entrar com recurso entre os dias 12 a 16 de junho. O resultado do recurso será divulgado no dia 19 de junho.

Enem e Encceja terão cartão-resposta com fonte ampliada; ENTENDA

Encceja 2023: confirmação de inscrição

Os participantes devem acompanhar a solicitação de sua inscrição no site do Encceja. O local de realização da prova também será divulgado no site. O Cartão de Confirmação de Inscrição ainda não tem data confirmada para sair.

Aqueles que se inscreveram mas não fizeram a prova no ano anterior e não justificaram, ou não tiveram a justificativa aceita e não pagaram a taxa de ressarcimento até o prazo estipulado, não terão a inscrição confirmada.

Encceja 2023: quem pode se inscrever?

A prova é destinada para aqueles que não concluíram o ensino fundamental ou médio dentro da idade considerada apropriada. Ela é uma forma de conseguir o certificado de conclusão.

Mas para a obtenção do certificado, é importante que o candidato não esqueça de indicar a Instituição Certificadora que deseja no ato de inscrição para a solicitação.

Quem deseja se inscrever para a prova de nível de ensino fundamental deve ter pelo menos 15 anos. Já os que se inscreveram para o exame de nível médio deverão ter pelo menos 18 anos.

Encceja 2023: provas e data de aplicação

O Exame é composto por 4 provas objetivas, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. O Encceja 2023 será aplicado no dia 27 de agosto. A aplicação das provas acontecem em um único dia, divididas pela manhã e tarde.

Para a prova de Língua Estrangeira Moderna não será possível escolher entre inglês e espanhol. O candidato fará prova das duas.

Ensino fundamental:

As provas de nível fundamental são divididas entre manhã e tarde. Confira:

- Prova 1: Ciências Naturais (manhã)

- Prova 2: Matemática (manhã)

- Prova 3: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação (tarde)

- Prova 4: História e Geografia (tarde)

Ensino médio:

As provas de nível médio seguem a mesma regra que as do fundamental, são divididas entre manhã e tarde:

- Prova 1: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (manhã)

- Prova 2: Matemática e suas Tecnologias (manhã)

- Prova 3: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (tarde)

- Prova 4: Ciências Humanas e suas Tecnologias (tarde)

Encceja 2023: abertura dos portões e horário das provas

Por acontecer em dois períodos, o Encceja tem dois momentos de abertura e fechamento dos portões. A duração das provas também varia de acordo com o turno de aplicação.

Manhã



Para as provas que serão aplicadas pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas possuem 4 horas de duração. Elas começam às 9h horas da manhã e terminam às 13h da tarde.

Tarde

Os portões abrem às 14h30 para os candidatos que farão as provas da tarde e fecham às 15h15. As provas têm início a partir de 15h30 e termina às 20h30. A duração é de 5 horas.

Encceja 2023: divulgação do gabarito e resultado

O portal do Inep deve disponibilizar o gabarito das provas objetivas em até 10 dias úteis depois da aplicação da prova. O resultado individual poderá ser acessado a partir do dia 22 de dezembro.