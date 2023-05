Crianças imploraram para não serem mortas pelo próprio pai em Goiás, afirma Polícia

O motorista Ramon de Souza Pereira, suspeito de assassinar as duas filhas de 8 e 4 anos de idade nessa segunda-feira, 22, em Goiás, conversou com o avô das crianças antes de cometer o crime. Segundo a Polícia Civil de Goiás, é possível ouvir na ligação o pedido das vítimas para não serem mortas.

O crime ocorreu após Ramon descobrir que a esposa teria um relacionamento extraconjugal. De acordo com informações do g1 Goiás, no mesmo dia, o suspeito encontrou a companheira com um outro homem, que fugiu do local, e a agrediu.

O motorista utilizou o carro da esposa para buscar as duas filhas na escola e levou as crianças para a rodovia GO-462, no município de Santo Antônio de Goiás.

O delegado Humberto Teófilo afirmou que o homem conversou com os avós maternos das filhas e avisou que mataria as duas como forma de vingança.

Na ligação, os familiares das vítimas tentaram acalmar e convencer o suspeito a desistir, enquanto as crianças pediam ao pai para não serem mortas e chegaram a falar: “Não faz isso”.

Ramon assassinou as duas filhas a facadas e depois carbonizou o carro com o corpo das duas.

Na terça-feira, 25, o homem foi encontrado pela Polícia em uma região de mata e preso em flagrante por homicídio. O suspeito tinha um corte na região do pescoço, pois teria tentado cometer suicídio, e foi encaminhado a uma unidade hospitalar onde passou por procedimento cirúrgico.