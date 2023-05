Suspeito de estuprar sobrinha durante três anos é preso em Goiás

Um homem, de 47 anos, foi preso no último sábado, 20, suspeito de estuprar a sobrinha da esposa durante três anos, em Goiânia. A adolescente tem 14 anos, e o crime acontecia desde que a vítima tinha 11 anos.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) apontou que o suspeito criava situações para estar perto da vítima e realizar o crime. Registros de conversas em um aplicativo de mensagens mostram em que o homem convidava a vítima para fazer faxina na casa dele, oferecia carona para levá-la à escola e dava presentes.

Em uma das mensagens, o suspeito teria alertado a vítima sobre ter cuidado com o celular dela, para que o crime não fosse descoberto. Segundo a PM, o aparelho foi um “presente” do homem à adolescente, e o suspeito tinha as senhas das redes sociais da vítima.

“Cuidado com este celular. Sua vó não é boba, ela pode ter desconfiado e, mais tarde, quando você sair, ela [pode] olhar suas coisas”, escreveu o suspeito em uma das mensagens.

Homem foi preso suspeito de estuprar a sobrinha da esposa durante três anos, em Goiânia Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Goiás

A adolescente relatou à família sobre os abusos, e os policiais prenderam o suspeito no local de trabalho, no bairro Jardim Goiás, onde ele atuava como chef de cozinha. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia.

Em 2014, o homem foi condenado a 14 anos de prisão por estuprar a própria enteada, de 11 anos, no município de Anápolis, porém recorreu da sentença e estava respondendo em liberdade.