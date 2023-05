Mais Médicos tem edital lançado com mais de 300 vagas para o Ceará

O Ministério da Saúde (MS) lançou nesta segunda-feira, 22, o edital para o Programa Mais Médicos, com quase 6 mil vagas disponíveis. No Ceará, são 307 oportunidades. As inscrições começam na próxima sexta-feira, 26, e ficam abertas até o dia 31 de maio. Médicos brasileiros com registro profissional ativo terão prioridade na seleção, segundo informou o Governo Federal.

O edital informa que a participação de profissionais estrangeiros também é permitida, mas eles terão acesso somente às vagas não ocupadas por nativos. A expectativa é que os aprovados iniciem as atividades em junho. Cada participante será remunerado com uma bolsa-formação no valor de R$ 12,3 mil, válida por 48 meses prorrogáveis pelo mesmo período.

A seleção será realizada mediante avaliação curricular. Formações acadêmicas e experiências anteriores serão critérios para a pontuação dos candidatos. As inscrições serão feitas por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), no endereço eletrônico do Mais Médicos.

O Ministério da Saúde informou que o novo edital visa "recompor vagas ociosas dos últimos quatro anos". Cerca de 45% das vagas estão em regiões de vulenerabilidade social e historicamente com dificuldade de provimento de profissionais.

Em 2023, 117 médicos foram convocados no âmbito do programa para atuar em Distritos Sanitários Indígenas (DSEIS), inclusive no território Yanomami, que se encontra em situação de emergência sanitária.

A expectativa do Governo Federal é chegar até o fim do ano com 28 mil profissionais do Mais Médicos atendendo em todo o País, principalmente nas áreas de extrema pobreza. Com isso, segundo Ministério da Saúde, mais de 96 milhões de brasileiros terão a garantia de atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do Sistema único de Saúde (SUS).