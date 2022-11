Ecologistas jogam tinta em escultura de Charles Ray em Paris

Ativistas ambientais jogaram tinta laranja em uma escultura do artista americano Charles Ray, nesta sexta-feira (20), em Paris.

O movimento ambientalista Last Renovation reivindicou a responsabilidade por esta ação no Twitter. Seus militantes se mobilizam há várias semanas na França, bloqueando estradas e interrompendo shows, por exemplo.

Localizada na Place de la Bourse, que abriga o acervo do bilionário François Pinault, a escultura "Horse and Rider" (Cavalo e cavaleiro) foi pintada com tinta spray.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ecovandalismo sobe um degrau", criticou no Twitter a ministra da Cultura, Rima Abdel Malak, que visitou o local para inspecionar a obra.

Ela agradeceu aos "restauradores que intervieram rapidamente".

"Arte e ecologia não são contraditórias. Pelo contrário, são causas comuns", acrescentou.

Last Renovation faz parte da Red A22, presente em 11 países ocidentais, que intensificou suas ações, em particular lançando tinta sobre obras de arte, para denunciar a inação climática e exigir ação enérgica dos governos.

ram/elc/sp/mab/eg/mr/tt

Tags