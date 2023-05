Alunos denunciam professor de universidade federal por apologia ao nazismo

Um professor do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Amapá (Unifap) foi denunciado por alunos após usar uma garrafa com um símbolo nazista. O caso chegou à coordenação da instituição nesse sábado, 20, após revolta dos estudantes nas redes sociais. A situação está sendo apurada.

"Informamos que já estamos adotando as medidas administrativas de competência desta superintendência para garantir apuração rigorosa dos fatos informados publicamente em redes sociais na noite da última sexta-feira", diz a Superintendência de Ações Afirmativas e Direitos Humanos da instituição, em nota.

“Para além disso, destacamos nosso total repúdio a discursos de apologia ao nazismo que, além de crime, configuram um atentado reconhecido contra a dignidade e os direitos da pessoa humana”, continua.

A coordenação do curso de Enfermagem também se manifestou diante da situação. “Não podemos esquecer os horrores sofridos por milhões de judeus resultantes das ações do partido nazista alemão.”

Apologia ao nazismo é considerada crime no Brasil, conforme a Lei do Racismo (7.716/1989), que prevê reclusão de um a cinco anos e multa, a depender da situação.

O POVO opta por não colocar o nome do professor porque ainda não há inquérito aberto e o nome do docente também não foi confirmado pela universidade.

Nota da Superintendência de Ações Afirmativas e Direitos Humanos:

Nota da coordenação do curso de enfermagem:

