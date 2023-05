Ex-namorada relata agressão de homem que esfaqueou influenciadora

Gabriel Faveri, 26, preso por esfaquear a influenciadora digital Daniele Gonçalves, 32, já teria agredido uma outra ex-namorada no passado, segundo reportagem do Fantástico. A vítima relata que o agressor invadiu a casa dela durante uma madrugada e a manteve como refém por várias horas.

“Ele entrou na minha casa, de madrugada, de touca, luva de procedimento e máscara. Falou que eu não ia ter tempo de viver mais nada com ninguém”, relembra Gabriela Cavalcanti.

“Fiquei com ele presa por horas. Tive crise de pânico e de ansiedade, taquicardia. Ele chegou a colocar a mão no meu pescoço, disse que era para sentir minha taquicardia”, contou no programa da Globo exibido nesse domingo, 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Fantástico, Gabriela e Gabriel combinaram de voltar ao Paraná, terra natal dos dois. Ela fez as malas e conseguiu descer antes e sozinha. Ela, então, conseguiu fugir para a casa dos pais em Maringá, onde fez a medida protetiva.

“O olhar dele eu não esqueci até hoje, e continuo tendo são crises de ansiedade que eu não tinha anteriormente. Sinto taquicardia diariamente”, disse à reportagem.

Homem esfaqueia no rosto influenciadora digital

Gabriel Faveri está preso desde o dia 11 deste mês, quando foi capturado em uma clínica psiquiátrica na zona rural de Maringá.

A detenção aconteceu dois dias depois de ele esfaquear a influenciadora Daniele Gonçalves, 32. A vítima ficou internada nove dias em estado grave. Ela teve cortes no rosto e nos braços.

“Ele não falou sequer nenhuma palavra comigo e começou a dar facada na minha cabeça”, relatou a influenciadora ao portal g1 - RPC.

“Esse braço aqui foi a forma que eu tive de defesa. Ele começou sem parar a dar facãozada no meu braço. Aí a sorte que minha prima chegou, gritou, e ele soltou”, lembrou a influencer.