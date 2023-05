Vídeo de motoboy baiano viraliza após queda de preço nos combustíveis

O blogueiro baiano Rodrigo Olyve viralizou nas redes sociais após o anúncio do fim do Preço de Paridade de Importação (PPI). Na gravação, o motoboy comemora a queda no preço dos combustíveis.

“Obrigado meu Deus! O Nordeste votou certo! O Nordeste é o melhor!”, exclama o influencer no vídeo. A medida, no entanto, não valerá na Bahia, onde Rodrigo mora.

Segundo o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindpetro), o cálculo do preço dos combustíveis no estado seguirá atrelado à política devido à privatização da Refinaria Mataripe, antiga Landulpho Alves, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A empresa, localizada no município de São Francisco do Conde, foi vendida ao grupo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes, em novembro de 2021, no valor de R$ 10,1 bilhões, um mês após a comitiva do então presidente retornar de viagem ao Oriente Médio.

A negociação da venda se iniciou em março do mesmo ano e foi encerrada em 30 de novembro. Na época, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) afirmou que a refinaria, com valor estimado entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões, foi vendida pela metade do preço.

O fundo colocou a Acelen, empresa criada pelos árabes, como responsável pela administração da refinaria a partir de 1° de dezembro de 2021. Na última terça, 16, a empresa afirmou que não seguirá as medidas da Petrobras. Em nota, a gestora questionou a confiabilidade da nova política adotada pelo Governo Federal.

“A nova política de preços anunciada hoje pela Petrobras não traz informações suficientemente claras para garantir previsibilidade dos preços de combustíveis no Brasil. Por ser uma empresa dominante no mercado, esta premissa é base para garantir o abastecimento nacional e promover o desenvolvimento da indústria de óleo e gás. A ausência de previsibilidade dos preços de combustíveis desta nova política tende a afastar novos investidores e investimentos. Neste sentido, consideramos saudável que o Cade acompanhe as variações de preços e aplicação dessa nova política, garantindo simultaneamente as condições isonômicas de acesso ao petróleo brasileiro pelas refinarias privadas, preservando a competitividade e a sustentabilidade do setor.”



O que é a PPI?



O Preço de Paridade de Importação (PPI) é uma política de preços adotada em 2016, durante o governo Michel Temer (MDB). Em resumo, a medida regulava o preço dos combustíveis com base no mercado internacional, mais precisamente no valor do barril de tipo brent, calculado em dólar.

Com o modelo, a Petrobras tinha menos autonomia e não podia amenizar as grandes variações de preço que chegavam até o consumidor. Durante o período, a estatal alcançou recordes de lucros e distribuição de dividendos. No segundo semestre de 2022, os acionistas receberam um repasse superior a R$ 86 bilhões.