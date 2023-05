Frei morre durante cerimônia de instalação de basílica no Distrito Federal

O reitor do Santuário São Francisco de Assis, localizado na Asa Norte, em Brasília, passou mal durante a celebração de uma missa no último domingo, 14, e morreu no dia seguinte. A cerimônia com frei João Benedito Ferreira de Araújo celebrava a transformação do templo em uma basílica, a única do Distrito Federal.

Na véspera da instalação, o pároco gravou um vídeo, publicado nas redes sociais da igreja, comemorando a conquista. “Estamos todos empenhados, cansados e alegres porque é chegado o dia do nosso grande presente. Cada dia precisamos vencer dragões.”

O processo durou cerca de nove meses e concede à igreja importância histórica e litúrgica, além da possibilidade de receber o papa Francisco. As informações são do Metrópoles.

O título estava sendo oficializado durante a solenidade chamada de “cerimônia de instalação”, onde o frei teve o mal súbito.

Em nota, o santuário comunicou o falecimento do padre a toda a comunidade:

"É com muito pesar que comunico o falecimento do nosso irmão Frei João Benedito Ferreira de Araújo, pároco e reitor da Basílica Santuário São Francisco de Assis. Ontem à noite, o mesmo passou mal na santa missa que encerrava os festejos da elevação da Basílica e foi logo levado ao hospital.

Porém, nesta madrugada não resistiu às complicações cardíacas e partiu para a moradia eterna, para a CASA DO REI, Nosso senhor Jesus Cristo.

Contamos com vossas orações pela alma do nosso confrade e irmão assim como para a sua família".

"Nós somos uma basílica", disse o frei antes de morrer

Frei Flávio Freitas de Amorim, vice-provincial da agora Basílica de São Francisco de Assis, relembra os últimos momentos do padre no presbitério.

"Eu lembro que, no final da celebração, ele foi agradecer. Subiu no altar, olhou para o povo e disse: 'Nós somos uma basílica'. E o povo saudou por algum tempo batendo palmas. Ele estava realmente muito feliz”, contou o religioso em entrevista ao Metrópoles.

O padre ainda recordou Benedito como um homem dinâmico, muito humano e muito inteligente, e reforçou a importância de frei João Benedito para a transformação do santuário em Basílica.

“João Benedito era um homem dinâmico, com uma capacidade, uma inteligência. Era um trator. Um homem ao mesmo tempo muito humano e muito inteligente. […] Na luta, ele conseguiu fazer com que aqui se tornasse uma basílica”, disse o vice-provincial.

As basílicas

As basílicas são igrejas ligadas diretamente ao papa e estão divididas entre maiores e menores. Existem apenas quatro basílicas maiores no mundo, todas em Roma. Esses locais possuem altares maiores, onde apenas o papa e seus delegados podem celebrar missa.

Já as menores são igrejas de grande destaque por sua história, arquitetura e veneração dos fiéis. O Brasil possui cerca de 80 igrejas com o status de basílica menor.

De santuário à basílica

Em primeiro momento, o pedido para o Santuário São Francisco de Assis se tornar uma basílica foi feito pelo cardeal Paulo Cezar, em setembro de 2022. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também foi um dos apoiadores da instalação.

O dicastério do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos concedeu, no dia 6 de dezembro, o título de basílica menor ao santuário, conforme documento nº 551/22 assinado pelo prefeito, cardeal Arturo Roche, e pelo secretário Vitório Francisco Viola.

O processo segue as diretrizes da Santa Sé, jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma. Caso o pedido seja aprovado pelo pontíficie, o Vaticano encaminha as orientações e requisitos para a instalação da basílica.

Após todo o trâmite, o papa envia um documento que eleva o status da igreja à basílica. No entanto, a declaração precisa ser lida em celebração eucarística, durante a missa.