Personal trainer brasileiro morre após contrair tipo grave de catapora no Chile

O vírus da doença teria continuado no corpo do homem e afetado outros órgãos

O personal trainer Raphael Casanova, de 38 anos, morreu após contrair um tipo grave de catapora no Chile, onde morava há seis anos.

Raphael residia em Antofagasta, no norte do país, e, segundo os familiares, seguia uma rotina de exercícios e uma vida saudável.

De acordo com informações do jornal O Globo, o personal foi diagnosticado com a doença entre novembro e dezembro do ano passado e apresentou melhora, chegando a participar de um concurso de fisiculturismo após o tratamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, o vírus teria continuado no corpo do homem e afetado outros órgãos, como rim e cérebro.

“A gente achou que ele estava curado, 100%. Mas demorou dois meses e ele voltou a se sentir mal. Começou a sentir dores, mas o médico passava remédio e ele voltava para casa. Até que ele passou uma semana sem entrar em contato e sem mexer nas redes sociais. Ele tinha passado mal ao ir ao banco, tinha caído na rua e sido levado para o hospital”, contou Juliana Casanova, irmã de Raphael, ao O Globo.

Normalmente, a catapora atinge a maior parte da população durante a infância, entre 2 e 8 anos de idade. Além das características manchas e bolhas na pele, os sintomas da doença podem incluir febre, dor de cabeça, cansaço e perda de apetite.

A ocorrência da doença em adultos reúne os mesmos sintomas, porém podem ocorrer complicações graves, principalmente quando o sistema imunológico estiver comprometido. Segundo o Ministério da Saúde, as principais complicações da doença, em casos severos ou quando tratados de forma inadequada, são encefalite, infecções na pele e ouvido e pneumonia.

A família soube da morte de Raphael no último dia 9 de maio e, desde então, enfrenta uma luta para conseguir trazer o corpo do personal para o Brasil, pois há um prazo para que o corpo fique no hospital.

Uma vaquinha on-line foi criada para arrecadar os gastos com o translado, que custa cerca de R$ 20 mil. Até a publicação dessa matéria, a família conseguiu arrecadar R$ 13 mil.