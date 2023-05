Brasil registra primeiros casos de aves com Influenza Aviária

O Serviço Veterinário Oficial (SVO), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), afirma que iniciou investigações sobre a identificação dos primeiros casos do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) de subtipo H5N1 em duas aves no litoral do Espírito Santo.

As duas aves marinhas detectadas com a presença do patógeno são da espécie Thalasseus acuflavidusm, conhecidas como Trinta-réis-de-bando — uma foi encontradas no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no litoral do Espírito Santo. O Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica foi o responsável por notificar o SVO acerca da identificação.

A confirmação da presença do vírus se deu após amostras biológicas serem enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP) pelo SVO. Foram os primeiros casos de IAAP registrados em território brasileiro.

Doença viral de alto contágio, a Influenza Aviária atinge de maneira direta aves silvestres e domésticas. Grande parte dos casos registrados no planeta estão vinculados ao contato de aves silvestres migratórias com de subsistência.

Em nota, o Mapa afirma que, apesar da detecção registrada, o Brasil segue na condição de nação livre de IAAP, não devendo sofrer impactos comerciais em decorrência disto.

Em caso de alta nos números de contaminações, a pasta sublinha que medidas poderão ser tomadas de maneira conjunta com órgãos estaduais de sanidade agropecuária para que o cenário possa ser contornado. Também serão feitos comunicados sobre as formas de prevenção à doença.

O Mapa ressalta que, caso alguém observe uma ave doente, um serviço veterinário local deverá ser acionado — uma notificação por meio da plataforma e-Sisbravet também poderá ser realizada. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves de ovos.