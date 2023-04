Meio ambiente: Paraná lança seu plano ABC+ seguindo diretrizes do Ministério da Agricultura

O Paraná lançou, nesta quarta-feira, 12, o Plano ABC+ Paraná, seguindo as diretrizes do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (Plano ABC+), do Ministério da Agricultura.

Segundo nota da pasta federal, no ABC+Paraná constam ações e estratégias que envolvem desde o pequeno produtor de hortaliças até o grande produtor de grãos, a fim de que se alcance uma produção agrícola sustentável.

De acordo com a diretora de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Sibelle Silva, na nota do ministério, "a criação de mecanismos locais de continuidade da agricultura sustentável é fundamental para o amadurecimento da política pública nacional", cita ela, na nota. "A descentralização de ações federais potencializa e contribui para o engajamento de parceiros regionais. É um novo momento do Plano ABC+, onde os Estados terão protagonismo para impulsionar a sustentabilidade regionalmente."

O ABC+ Paraná é o terceiro plano a ser lançado sob o escopo do Plano ABC+, sucedendo o de Mato Grosso e o de Santa Catarina. Há perspectiva de lançamento, ainda em 2023, dos Planos Estaduais nos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Tocantins e Distrito Federal.

