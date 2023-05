Nova parceria possibilita expansão do projeto "Pode Falar", afirma Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) anunciou que o grupo RD-Raia Drogasil vai apoiar o projeto “Pode Falar”. O foco é expandir a iniciativa para as regiões Norte e Nordeste do País. Um dos desafios propostos pelo empreendimento é atingir cerca de 100 mil pessoas.

Estabelecido em 2022, o projeto se constituiu em um canal de ajuda virtual voltado ao bem-estar de jovens entre 13 e 24 anos — os interessados podem acessar um chat por meio do número de Whatsapp (61) 99660-8843 ou pelo site do projeto. O atendimento está disponível de segunda à sábado, das 8 às 22 horas.

A plataforma ainda conta com os serviços “Quero Falar” e “Quero me cuidar”, com materiais voltados à saúde mental e com depoimentos de outras pessoas sobre o projeto, respectivamente.

De acordo com a Unicef, o apoio do grupo RD vai possibilitar que redes de apoio a jovens e adolescentes sejam fortalecidas e que materiais de teor socioemocionais possam ser disponibilizados a esse público.

A organização também vai defender, perante diferentes gestões públicas, políticas de assistência. Cerca de 500 profissionais ainda vão ser treinados com o intuito de atuarem em primeiros socorros emocionais.

Em nota, a oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes da Unicef, Gabriela Mora, aponta que o “Pode Falar” é um importante pilar para o desenvolvimento do estrato populacional mais jovem.

“A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. A internet e a tecnologia têm um papel fundamental na vida de meninas e meninos, e, assim, o Pode Falar usa isso para criar um espaço de escuta acolhedora, sem julgamento e anônima para esse público, em momentos de crise. Nele também é possível acessar materiais de apoio, informações e serviços”, afirmou a oficial.

Também em nota, a gerente de Investimento Social na RaiaDrogasil, Maria Izabel Toro, explica que o objetivo do grupo é fomentar o apoio a iniciativas sociais vinculadas ao cuidado da saúde mental de jovens e adolescentes.

“O objetivo da RaiaDrogasil é ser, até 2030, o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável por meio do cuidado com a saúde integral em todos os momentos da vida. A parceria com o Unicef está totalmente alinhada com o nosso compromisso social”, afirma a gerente.