Fogo em avião fecha pista do Aeroporto Santos Dumont

O voo G3 2040 se preparava para a decolagem na tarde dessa quinta-feira, 4, quando uma das turbinas teve um princípio de incêndio. As chamas não deixaram nenhum ferido, mas espalharam detritos do motor pela pista e paralisaram as operações do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por cerca de uma hora.

A aeronave, que tinha como destino Porto Alegre, foi impedida de levantar voo por volta das 17 horas dessa quinta, 4, e retornou à posição de estacionamento para desembarque dos passageiros. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

De acordo com a Gol, as chamas foram resultado de uma “falha técnica no motor 2” e a decisão de parar o avião foi tomada rapidamente, ainda em baixa velocidade, nos metros iniciais da pista.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto retornou às suas atividades cerca de uma hora depois do caso após uma equipe de manutenção realizar a remoção dos destroços na pista.

"As operações no Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensas entre 17h27min a 18h26min desta quinta-feira, 4, devido a detritos deixados na pista por uma aeronave da empresa aérea Gol, que apresentou falhas no momento da decolagem. Não houve feridos. A equipe de manutenção e operações prontamente realizou a vistoria e limpeza da pista para a liberação", informou a empresa em comunicado.

A Gol ainda afirma que “todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia" e que, para diminuir os transtornos, os passageiros do G3 2040 foram acomodados nos voos seguintes.