Mãe de noiva morre em acidente de carro a caminho do casamento da filha

Uma mulher de 43 anos e um menino de 12 anos morreram em um acidente de carro na BR-153. A vítima estava com o enteado a caminho da cidade onde ocorreria a festa de casamento da filha dela.

A vítima — identificada como Edna Nabas Soares — e o enteado Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12 anos, tinham como destino o município de Marília, no interior de São Paulo, após saírem de São José do Rio Preto.

Segundo informações do UOL, o acidente ocorreu após Edna tentar desviar de um carro que realizou uma ultrapassagem em local proibido. O veículo da vítima bateu de frente com um caminhão, que estava no sentido contrário.

A mulher e o enteado morreram no acidente, que foi registrado pela câmera de segurança do caminhão.

O caso ocorreu no dia 14 de abril, horas antes da festa de casamento de Letícia Soares Bento Tejo, de 23 anos, filha da condutora.

A jovem relatou que a mãe enviou uma mensagem avisando que conseguiria chegar a tempo na cerimônia na igreja, que ocorreria no dia seguinte. Porém, depois do processo de casamento no cartório, Letícia recebeu uma ligação do padastro e soube da notícia da morte da mãe.

De acordo com o g1 São Paulo, o motorista que realizou a ultrapassagem fugiu do local e não prestou socorro às vítimas. O suspeito, um idoso de 75 anos, foi localizado pela Polícia e preso, além de o carro dele ter sido apreendido.

Os agentes afirmaram que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

Casamento foi adiado após morte da mãe da noiva em acidente de carro

O casamento e a festa da filha de Edna Nabas Soares foram adiados; as flores que estariam na cerimônia foram utilizadas para o velório de Edna, que foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Marília.

O enteado da vítima, Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, foi velado no Cemitério Municipal de São José do Rio Preto.

