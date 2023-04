Homem fantasiado entrou em discussão com uma mulher com chapéu de panda e ele acabou sendo agredido por pessoas de fora, que pensaram se tratar de um furto

Um homem que vestia uma fantasia de “vaca” foi parar na delegacia após se envolver em uma confusão com uma mulher em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 28.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o homem teria discutido com uma mulher que fez uma brincadeira sobre sua roupa de vaca. Ele teria alimentado a discussão criticando um chapéu de “panda” que ela usava.

Algumas pessoas que estavam por perto durante a cena agrediram o homem (vaca). Achavam que se tratava de um furto. O caso foi parar na delegacia e ele posteriormente foi a uma unidade de pronto atendimento (UPA).

O caso do homem vestido de vaca foi registrado como lesão corporal e vias de fato. Os envolvidos no caso assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o processo foi enviado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). As informações são do portal G1.



Nas redes sociais, o caso do homem fantasiado de vaca foi compartilhado incriminando ele por um suposto furto a bolsa da mulher com chapéu de panda. A informação foi desmentida pela PM.

