Enem 2023: prazo para solicitar isenção se encerra nesta sexta, 28

O prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 vai até esta sexta-feira, 28. A dispensa do pagamento do valor de R$ 85 deve ser solicitada por meio da página do participante.

Os estudantes interessados devem gerar cadastro e senha no portal do Acesso Único do Governo Federal para solicitar a dispensa. Durante o processo, o candidato precisará do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, e-mail e telefone. Os dados informados no pedido devem ser iguais aos da Receita Federal.

Ao todo, existem quatro formas de conseguir a liberação da taxa:

Automática: para alunos da última série do Ensino Médio, matriculados na rede pública;

Preenchimento do Questionário Socioeconômico: para estudantes em situação de vulnerabilidade financeira;

Beneficiários do Bolsa Família: inscritos no CadÚnico;

Bolsistas de instituição privada: para aqueles com bolsa integral e renda familiar de até um salário e meio por pessoa;

Os estudantes que pediram a isenção na edição passada e não compareceram ao local de provas devem realizar a justificativa, também na página do participante, para solicitá-la novamente neste ano.

São aceitos como justificativa as seguintes ocorrências:

- Assalto/Furto

- Acidente de Trânsito

- Casamento/União Estável

- Morte na Família

- Maternidade

- Paternidade

- Acompanhamento de familiar

- Privação de liberdade

- Emergência/Internação/repouso médico ou odontológico

- Trabalho

- Deslocamento a trabalho

- Intercâmbio acadêmico

- Atividade curricular

Para cada caso, será exigido um documento oficial que comprove a justificativa. Não será possível anexar nenhum documento após o envio do pedido de isenção. Confira o edital.



O resultado das justificativas e do pedido de isenção será divulgados no dia 8 de maio, com recurso até o dia 12 do mesmo mês. O conclusão definitiva, já com a análise dos recursos, sairá no dia 19.

Serviço

Enem 2023



Inscrições: 5 a 16 de junho

Provas: 5 e 12 de novembro

Gabaritos: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024



