Enem 2023: candidatos podem solicitar isenção a partir desta segunda

Resultado final será divulgado no dia 19 de maio. Inscrições para realização do exame iniciam em junho

Os estudantes que farão a edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira, 17.

Para solicitar o benefício, o candidato deve acessar a Página do Participante e inserir dados, como o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a data de nascimento. O procedimento pode ser realizado até o dia 28 de abril.

Quem pode solicitar isenção da taxa?



estudantes de escola pública que estão no último ano do ensino médio

pessoas que estudaram todo o período do ensino médio em escola pública ou foram bolsistas na rede privada, com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio

participantes em vulnerabilidade socioeconômica, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os candidatos que garantiram a isenção na edição anterior, mas não compareceram, deverão justificar a ausência no mesmo período. O participante deve enviar documentação, datada e assinada, comprovando o motivo da ausência.

Os resultados preliminares da solicitação e da justificativa serão divulgados no dia 8 de maio e os candidatos podem solicitar recurso no período de 8 a 12 de maio. Os resultados finais serão publicados no dia 19 de maio.

O Inep lembra aos estudantes que a aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência não garante a inscrição no Enem. Todos os candidatos deverão realizar o procedimento no período de 5 a 16 de junho.

