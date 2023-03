SP: Golpista foge com moto durante test-drive no Guarujá

Um homem roubou uma moto durante um test-drive na última sexta-feira, 17, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O vendedor havia anunciado o veículo nas redes sociais um dia antes do golpe — na quinta-feira, 16 —, e o valor da venda, segundo a irmã da vítima, seria usado para comprar um carro para trabalhar. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A irmã do vendedor, Stefany Pereira, disse ao g1 - Santos e Região que “chegando lá ele [o golpista] pediu para dar uma volta com a moton e meu irmão não viu maldade. Aí o rapaz subiu na moto e não voltou mais. Ele se apresentou como Josielson”, explicou.

Golpista foge com moto e debocha da situação: “E eu com isso?”

Ainda de acordo com Stefany Pereira, irmã da vítima, o endereço do golpista chegou a ser descoberto, mas quando eles foram ao imóvel, o rapaz já havia deixado o local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proprietária os informou de que ele tinha ido embora há pouco tempo, depois de brigar com a namorada. De acordo com o Diário do Litoral, o veículo era avaliado em R$ 7 mil.

“No mesmo dia, meu irmão foi na delegacia e fez o Boletim de Ocorrência. No dia seguinte, mandamos mensagem para o tal falso comprador falando que estávamos com a foto dele, aí ele disse: 'E eu com isso? Já estou em Ubatuba”, disse Stefany Pereira, também ao g1.

Sobre o assunto Metrô de SP não faz acordo e greve continua nesta sexta, 24a

Lula assina decreto com regras de apoio ao setor cultural

Quatro países retiram embargo à carne brasileira após China

Morre DJ Jamaika, ícone do rap brasiliense, aos 55 anos

Presídios do RN têm tortura, comida estragada e doenças

Tags