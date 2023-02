Padre canta 'Baianidade Nagô' durante missa em Salvador

O vídeo de um padre cantando a música Baianidade Nagô, uma canção tradicional do carnaval baiano, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu nesta última terça-feira, 14, em uma missa na Igreja Rosário dos Pretos, no bairro do Pelourinho, em Salvador.

"Sou padre há 25 anos e tenho uma trajetória na linha do diálogo interreligioso e do combate ao racismo. Então costumamos trazer para as celebrações elementos que ajudam a refletir a partir de uma linguagem em que o povo está inserido. Na proximidade do Carnaval, trouxemos algumas canções do Carnaval", disse o padre Lázaro Muniz, responsável por cantar a canção, ao jornal CORREIO.

Ao pedir aos foliões paz na avenida durante o Carnaval, Padre Lázaro Muniz entoa na missa da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, Baianidade Nagô. O vídeo tem repercutido em várias redes sociais. A Bahia é diferenciada ❤️ pic.twitter.com/0GJ5LPlILP

As imagens foram postadas nas redes sociais e dividiram opiniões. "Resistência, meu caro. Apenas isso que mobiliza a terra mais preta fora da África”, diz um dos usuários que defende o ato.

Outras pessoas, no entanto, não gostaram do que aconteceu. Para muitos religiosos, o carnaval é visto como uma festa “profana”. “Acho isso lamentável. Não devíamos fazer apologia ao carnaval em lugar nenhum, principalmente numa igreja”, diz outro internauta.

"Certamente não tive intenção de ferir a fé cristã, no qual creio firmemente. Mas isso serve como termômetro, ver que as pessoas conhecem mais músicas populares do que religiosas, e esses elementos nos ajudam no processo de evangelização. É uma mensagem de respeito, que é valiosa", diz o padre também ao CORREIO.



