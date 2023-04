Acidente com "padre dos balões" completa 15 anos; relembre o caso

A viagem de 20 horas entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul resultou na morte do padre Adelir de Carli em 2008

No dia 20 de abril de 2008, Adelir de Carli iniciou o trajeto de Paranaguá, no Paraná, até Dourados, no Mato Grosso do Sul. O que deveria ser um feito inédito e a realização de um sonho, resultou na morte do sacerdote, que ficou conhecido como “padre dos balões”.

Quem foi Adelir de Carli

Nascido em Ampére, no Paraná, no dia 8 de fevereiro de 1967, Adelir se tornou padre em agosto de 2003 e um ano depois assumiu a Paróquia de São Cristóvão, em Paranaguá. Também em 2004 o sacerdote criou a Pastoral Rodoviária, com o objetivo de proporcionar momentos de evangelização e apoio aos caminhoneiros que passavam pela região. As informações são do G1.

O padre decidiu usar o paraquedismo, uma de suas paixões, para colocar os holofotes da mídia na causa. Seu principal objetivo era, com a divulgação de suas aventuras no ar, angariar fundos para a pastoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do trabalho com caminhoneiros, o padre também ficou conhecido pela dedicação à defesa dos direitos humanos, como em 2006, quando denunciou agentes de segurança pública por violência contra moradores de rua.

Viagem teste até a Argentina

Antes do voo para Dourados, o padre realizou uma viagem até a Argentina, na qual conseguiu despertar a curiosidade do público. Ele saiu de sua cidade natal em 13 de janeiro, com destino a San Antonio, em uma viagem de 4 horas. Durante o voo, Adelir atingiu cerca de 5.300 metros acima do nível do mar, a bordo de 600 balões.

Apesar do sucesso, os recursos conquistados não foram suficientes. Adelir então, resolveu se desafiar novamente, e dessa vez, quebrar o então recorde mundial desse tipo de voo, de 19 horas no ar em balões de gás hélio.

O dia do voo

No dia 20 de abril de 2008, o padre era o centro das atenções de moradores e da mídia local, que acompanhavam ansiosos pela decolagem. Adelir levantou voo no início da tarde, preso a uma cadeira com 1000 balões e levando alguns suprimentos para ajudar no percurso.

Na “bagagem” do sacerdote estavam paraquedas, capacete, roupas impermeáveis, aparelho de GPS, celular, telefone por satélite, coletes salva-vidas, traje de voo térmico, alimentos e água.

Desaparecimento

O caminho do padre começou a se complicar quando ele atingiu o dobro da altitude esperada. Ventos fortes, frio intenso e dificuldade no funcionamento de aparelhos como celular e GPS, foram definitivos para o fim trágico.

Às 21 horas daquele dia, Adelir realizou o último contato com a equipe da Polícia Militar e logo após, desapareceu no Oceano Atlântico.

Reconhecimento do corpo

Após meses de busca com ajuda da Marinha, Bombeiros e Aeronáutica, o padre foi encontrado na costa de Maricá, no Rio de Janeiro, por um barco que cumpria serviços da Petrobras na região.

Após exame de DNA com o irmão de Adelir, Moacir de Carli, foi constatado o falecimento do aventureiro. O enterro foi realizado em sua cidade natal, Ampére.



Sobre o assunto Massa de ar frio chega a São Paulo e provoca queda nas temperaturas

SC: dois adultos são presos e quatro adolescentes apreendidos por ameaças a escolas

Petrobras e BNDES anunciam criação de comissão mista

Tags