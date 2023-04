SC: dois adultos são presos e quatro adolescentes apreendidos por ameaças a escolas

Dois adultos foram presos e quatro adolescentes foram apreendidos e internados provisoriamente pela Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) na manhã desta quinta-feira, 20, durante a operação “Presente!”, que age contra pessoas que fazem ameaças de ataques a escolas nas redes sociais. As informações são do Uol.

Os policiais ainda realizaram sete mandados de busca e apreensão nos seguintes nas seguintes cidades do estado: Florianópolis, Biguaçu, Brusque, Blumenau, Capinzal e Campo Erê.

“A Polícia Civil monitora com inteligência policial, através da Diretoria de Inteligência, com um braço executivo que é a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, atuando e prendendo, um grande número de pessoas. Estamos identificando possíveis ameaças, que não existem na questão de articulação para realização dos atos do dia 20”, disse o delegado-geral Ulisses Gabriel ao canal SCC10.

Violência nas escolas: nota da redação

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠⁠

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.

⁠⁠O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠



