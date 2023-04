Radiografia de tórax cheio de larvas surpreende a internet; entenda o que é a cisticercose

Um exame de radiografia do tórax foi bastante comentado nas redes sociais nos últimos dias. A imagem surpreendeu os internautas, pois o tórax do paciente estava contaminado por larvas.

A radiografia foi publicada no Twitter pelo médico generalista Vitor Borin de Souza, residente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Segundo o especialista, o exame apresentava um caso de cisticercose disseminada, em que as larvas do verme Taenia solium — também conhecida como solitária — se espalham pelo corpo.

O médico relatou que o paciente tinha tosses constantes há dois meses e solicitou o exame de raio-x. Apesar da quantidade, o profissional apontou que as lesões por larvas já estavam calcificadas e não representavam riscos ao paciente.

O que é a cisticercose?

A cisticercose é uma doença que pode ser adquirida pela ingestão dos ovos do parasita Taenia solium, que podem estar presentes em água e alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas com teníase (doença causada pelo mesmo parasita já adulto, mas pela ingestão de carne de boi ou de porco mal cozidas e com cisticercos).

A má higienização das mãos também é outra forma de transmissão da cisticercose.

A doença é capaz de afetar os músculos, os tecidos do corpo, os olhos e o cérebro. Os sintomas da cisticercose variam dependendo do local onde o cisticerco está alojado. Se estiver no músculo, o paciente pode sentir inchaço, inflamação, caroços na pele e dificuldade em se movimentar.

Caso os cisticercos estejam localizados no cérebro (neurocisticercose), os sintomas são dor de cabeça frequente, confusão mental e convulsões. Já a cisticercose ocular pode levar o paciente à cegueira.



Tratamento da cisticercose

O tratamento da doença também varia de acordo com o quadro de saúde do paciente. O tratamento pode ser feito pelo uso de medicamentos antiparasitários ou cirurgia.

No caso do paciente da radiografia, por exemplo, o tratamento não foi indicado por se tratar de lesões já calcificadas.

