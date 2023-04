Flávio Dino: 756 perfis são removidos das redes após casos de violência nas escolas

Dados publicados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na manhã desta terça-feira, 18, revelam que, apenas nos últimos dez dias, 756 perfis foram removidos das redes sociais por influenciar ou estimular casos de violência nas escolas do País. O balanço ainda mostra que 7.473 denúncias foram recebidas pela pasta, 225 prisões ou apreensões foram realizadas e 1.224 casos estão sendo investigados.

Em coletiva de imprensa, na semana passada, o ministro criticou empresas que usam argumentos relacionados à liberdade de expressão nos Termos de Uso para esconder os casos de violência. “Não existe liberdade de expressão para quem difunde pânico ou faz ameaça contra escolas. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar crianças nas escolas. E, portanto, não há Termo de Uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável.”

Dino exige que as redes sociais possuam canais abertos, velozes e urgentes de atendimento às solicitações das autoridades policiais. “Deixei claro que, se essa notificação não for atendida, vamos tomar providências policiais e judiciais. Obviamente, não desejamos isso. Nosso desejo é que as empresas de tecnologia nos ajudem.”



