Prefeitura de Blumenau antecipa férias escolares para contratar segurança privada

Após o ataque em uma creche que deixou quatro crianças mortas em Blumenau (SC), na última quarta-feira, 5, a prefeitura da cidade decidiu antecipar as férias escolares das escolas e creches da rede municipal. O objetivo é contratar segurança para as unidades escolares. As informações são do portal G1.



No entanto, as férias deverão ser apenas de uma semana, tendo início na próxima segunda-feira, 10. Já no dia 17, as aulas deverão ser retomadas. Já as aulas nas escolas da rede estadual e particulares estão mantidas para a próxima semana.



Além da contratação de seguranças para as escolas e creches do município, a prefeitura de Blumenau já havia anunciado a implantação de 125 câmeras de segurança.



A creche Cantinho Bom Pastor, onde o ataque foi realizado, tem uma reunião com órgãos do governo agendada para a próxima terça-feira, 11, onde deverá ser traçado um plano de segurança e solicitado apoio psicológico para os alunos e profissionais do local. A informação foi divulgada por Patricia Kasburg, assessora jurídica da creche.



De acordo com a polícia de Santa Catarina, um homem pulou o muro da creche na última quarta-feira, e atacou as crianças com uma machadinha. No momento do ataque, cerca de 25 crianças estavam brincando no parquinho da creche. Quatro crianças, com idades entre 4 e 7 anos de idade foram mortas, todas com golpes na região da cabeça.



Após o crime, o homem se entregou no batalhão da polícia. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ele já tinha passagem na polícia por porte de droga, lesão e dano.



Durante audiência de custódia realizada na última quinta-feira, 6, o assassino teve a prisão preventiva decretada pela Justiça catarinense.



No ataque, morreram: Bernardo Cunha Machado, de 5 anos; Bernardo Pabst da Cunha: 4 anos; Larissa Maia Toldo, de 5 anos; e Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos.

NOTA DA REDAÇÃO

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre o autor do ataque a escola em Blumenau, em Santa Catarina. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência.

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.



