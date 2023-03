Mulher pula de 6° andar de prédio para escapar de incêndio em SP

Uma mulher pulou do sexto andar de um prédio, localizado na zona sul de São Paulo, após o local pegar fogo na manhã deste sábado, 25. Imagens mostram o momento em que a vítima se joga da janela para tentar escapar das chamas. Incêndio deixou ainda outra pessoa ferida.

Segundo a CNN Brasil, a vítima que pulou do prédio foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória. No entanto, até às 19 horas de hoje seu estado de saúde não havia sido divulgado.

Já uma outra pessoa, que também morava no prédio, foi atendida por ter inalado fumaça. Ela foi levada ao Hospital Beneficência Portuguesa e, o quadro de saúde também não foi divulgado.



Imagens gravadas por populares mostram o prédio tomado pela fumaça após o fogo ter se alastrado pelo espaço. Chamas foram contidas por volta das 14 horas, conforme o g1 São Paulo.

