Frentista ateia fogo em cliente após discussão em Curitiba

Desentendimento teria se iniciado após cliente reclamar que a chave do carro foi danificada pelo frentista. A vítima teve queimaduras de segundo e terceiro grau

Um frentista ateou fogo em um cliente após discussão em posto de gasolina no bairro Pilarzinho, em Curitiba, na manhã desse sábado, 18.

Em vídeo registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o frentista, identificado como Paulo Sérgio Esperançeta, aponta a bomba de combustível em direção ao cliente e depois ateia fogo na vítima, Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos.

Em seguida, um outro funcionário do posto de combustível pega um extintor e tenta apagar o fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações do g1 Paraná, a discussão entre os dois homens teria se iniciado após o cliente reclamar que o frentista danificou a chave do carro ao abastecer o veículo.

Após o ataque, Caio foi levado a um posto do Corpo de Bombeiros, onde foi atendido e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie.

A vítima teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, tórax e abdômen e lesões de primeiro grau nas pernas.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, um Boletim de Ocorrência foi registrado e a vítima, bem como as testemunhas, serão ouvidas. O frentista, que foi demitido pelo posto de combustível, está foragido.