O ex-casal de influenciadores digitais Bruno Carneiro, conhecido como Fred Desimpedidos, e Bianca Andrade, a Boca Rosa, viajaram, em setembro de 2021 no helicóptero que caiu na última sexta-feira, 17, em São Paulo, deixando quatro mortos.



Na época casados, os dois fizeram um voo panorâmico onde sobrevoaram alguns pontos turísticos de São Paulo. Eles se separaram em abril de 2022.



Durante a participação no Big Brother 2023, Fred relembrou o episódio em conversa com os outros confinados: "Eu fiz uma surpresa para a Bianca um tempo atrás. O Cris já tinha até nascido. A gente estava fazendo um ano de namoro, porque a gente estava junto há um tempo, mas nunca tinha se pedido em namoro. Aí eu pedi ela em namoro. Eu falei 'a gente vai sair pra jantar'. Ela no carro, toda vez entrava e ficava só mexendo no celular, nem viu que a gente entrou no Campo de Marte".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O helicóptero que sofreu o acidente é um Robinson R44 II de prefixo PR-PGC. A sigla funciona como uma identidade da aeronave, ou seja, é única.

O helicóptero tinha capacidade para quatro pessoas, sendo um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Geoflito Atividades Geoespaciais e pela Helimarte Táxi Aéreo. As informações são do portal g1 São Paulo.

Entre os serviços ofertados pela empresa que operava o helicóptero, está uma viagem para Guarujá, no interior de São Paulo, no valor de R$ 4.644.

A empresa oferecia dois pacotes de voo para Guarujá. Um com almoço, com valor não incluso, mais tempo de espera, e outro apenas para sobrevoar o litoral.



Helicóptero cai em São Paulo e deixa quatro mortos

O helicóptero caiu na última sexta-feira, 17, em São Paulo. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local.

Na aeronave estavam quatro homens. O piloto, João Intorm Neto, de 32 anos, e os passageiros Caio Lúcio de Benedetto Moreira, de 30 anos; Antonio Cano dos Santos Júnior, de 42 anos; Wellington Roberto Palhares, de 28 anos.



De acordo com o major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Yuri Morais, o helicóptero estava a caminho do Campo de Marte, onde pousaria, quando sofreu uma possível pane e bateu em um coqueiro.



Segundo Sergio Gegers, advogado da Helimarte, a empresa atua para entender as causas do acidente e está prestando assistência aos familiares dos mortos.

Sobre o assunto Estudo mostra que faltam mulheres negras em companhias aéreas do país

Governo federal enviará mais 100 agentes da Força Nacional ao RN

MPF recomenda reforço na segurança de terra indígena no Pará

Manaus sofre com expansão urbana em assentamentos precários

Tags