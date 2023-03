Túmulo de Lázaro Barbosa é violado em Goiás; suspeita de furto do crânio é descartada

O túmulo de Lázaro Barbosa, principal suspeito de assassinar uma família no Distrito Federal em 2021, foi violado nesta quarta-feira, 15. A princípio, a Polícia suspeitava que seu crânio havia sido retirado do local, mas após análises, o fato foi descartado.

Ao portal G1, o delegado Rafhael Barboza disse que a denúncia da violação partiu do coveiro do cemitério local. Até o momento, a Polícia não detalhou se o crime foi cometido por uma única pessoa ou por um grupo. Os possíveis envolvidos no crime devem responder por violação de sepultura.

Lázaro Barbosa, que tinha 32 anos, é apontado como autor do assassinato de quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, em junho de 2021. Ele fugiu para Cocalzinho de Goiás em um carro furtado e, desde então, se escondeu pelas matas. As informações policiais apuraram que durante esse período, ele recebeu auxílio de familiares e de um fazendeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil de Goiás disse que os casos em que ele era investigado foram concluídos e arquivados. A força tarefa que o capturou contou com mais de 200 agentes de segurança pública. Ele foi morto em 28 de junho de 2021 em Águas Lindas de Goiás.

Sobre o assunto Casal é preso no Ceará por extorsão mediante sequestro de criança

Suspeito da morte de travesti no Siqueira já foi preso por estupro e lesão corporal

Tags