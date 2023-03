Hoje é Dia lembra os cinco anos das mortes de Marielle e Anderson

Nascimento do teólogo, clérigo dissidente, filósofo natural, educador, teórico e político britânico Joseph Priestley (290 anos) - A ele normalmente é creditada a descoberta do oxigênio, embora Carl Wilhelm Scheele e Antoine Lavoisier também a reivindiquem

Morte da vereadora negra, lésbica, ativista dos direitos humanos e cria da comunidade da Maré, Marielle Franco, e de Anderson Gomes, motorista que conduzia o carro da vereadora quando foram assassinados a tiros (5 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (45 anos)

Morte da poeta paulista Yde Schloenbach Blumenschein, a Colombina (60 anos)

Nascimento do compositor, flautista e maestro fluminense Benedito Lacerda (120 anos)

Nascimento do pianista fluminense Arnaldo Estrella (115 anos) - foi um dos melhores pianistas e professores de seu tempo

Morte do compositor e violonista mineiro Francisco Mário, conhecido como Chico Mário (35 anos) - criou o Método Musical por Cores para as Crianças; irmão do cartunista Henfil e do sociólogo Betinho

Nascimento do filósofo gaúcho Luiz Carlos Maciel (85 anos) Nascimento do diplomata carioca Sérgio Vieira de Mello (75 anos) - alto funcionário da ONU morto em Bagdá com outras 21 pessoas, vítimas de um atentado a bomba contra a sede local das Nações Unidas Morte do músico fluminense Sebastião Rodrigues Maia, conhecido como Tim Maia (25 anos) Dia Mundial do Direito do Consumidor Nascimento do compositor, instrumentista e cantor baiano Josué de Barros (135 anos) - descobridor de Carmen Miranda Dia Nacional do Teatro do Oprimido - data em homenagem à data de nascimento de seu criador, o teatrólogo Augusto Boal Morte do sambista, cantor e compositor fluminense Monsueto (50 anos) Morte do líder estudantil paulista Alexandre Vannuchi Leme (50 anos) - assassinado pela ditadura militar Nascimento do compositor catarinense Edino Krieger (95 anos) É assinado o Tratado de Bruxelas (75 anos) - precursor do Tratado do Atlântico Norte, que criou a Otan Dia Nacional da Imigração Judaica

