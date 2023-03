Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

Morreu na noite deste sábado, 11, no Rio de Janeiro, aos 82 anos, o ator, diretor, roteirista e humorista Antônio Pedro Borges de Oliveira. A causa da morte se deu em virtude de insuficiência renal e cardíaca. O velório do ator será realizado na manhã da segunda-feira, 13, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência no Rio de Janeiro. Antônio Pedro estreou a carreira artística em 1969, quando participou da novela Super Plá, da então TV Tupi.

O ator deixa os três filhos: Fabio Borges e as atrizes Ana Baird e Alice Borges. “Amor incondicional. Honra e orgulho. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Vai na luz, Pai. Tem um elenco maravilhoso te esperando do outro lado pra festa. O Teatro te agradece. Eu te agradeço imensamente. Te amo”, escreveu Ana Baird em suas redes sociais.

Outros artistas também se pronunciaram sobre a partida de Antonio. A atriz Heloísa Perrissé escreveu: "Obrigada por tudo que seu pai foi pra nossa cultura!!! E por ter deixado duas filhas tão talentosas". Fernando Caruso disse que Antônio Pedro, para ele, continuará sendo referência. "Quando falo de timing pros alunos, um dos tópicos é Antônio Pedro". Lúcio Mauro Filho e Ana Beatriz Cordeiro também prestaram apoio aos familiares e amigos.

Antonio Pedro estreou na novela Super Plá, em 1969, da extinta TV Tupi e sua última atuação na TV foi na minissérie da Globoplay, Filhas de Eva, em 2021.

Dentre os trabalhos de realizados por Antônio Pedro na televisão, destacam-se O bofe (1972), Sassaricando (1987), Escolinha do Professor Raimundo (entre 1990 e 1994) e Bom Sucesso (2019).

Além da TV, o artista também atuou nas telas do cinemas como os clássicos Gabriela, cravo e canela (1983), Dias melhores virão (1989) e O que é isso companheiro? (1997), este último concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1998.

Antônio Pedro também prestou serviço à entidades da cidade carioca, atuando à frente da FUNARJ (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), da coordenação do projeto de Teatro na UERJ e na secretaria de Cultura do Rio de Janeiro.

