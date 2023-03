Esposa de político pernambucano Daniel Coelho morre nesta sexta, 10

Jornal do Commercio

Rebeca Coelho, esposa do político pernambucano Daniel Coelho, morreu na madrugada desta sexta-feira, 10, aos 42 anos. Rebeca Coelho lutava contra um câncer no intestino desde 2019. A família está reservada no momento.

Daniel Coelho, que é secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, publicou nas redes sociais uma mensagem comunicando o falecimento da esposa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Coelho (@danielcoelho23)

"Deus levou o amor de minha vida. Minha eterna companheira. Viveu plenamente ao meu lado os últimos 16 anos. Minha amiga, mulher, amante, minha alma gêmea. Devo a ela os melhores momentos da minha vida!. Devo a ela o maior presente que já tive, Lucas e Helena.", escreveu o ex-deputado.

"É por eles que vou seguir. Te amo, Rebeca. Muito obrigado por tudo que você me deu e por tudo que fez por mim". Até já, vamos nos encontrar na eternidade. Sei que você está nos braços de Nossa Senhora!", completou.

Te amo, Rebeca. Por hoje e por toda a eternidade. pic.twitter.com/LhzM9dgJFW — Daniel Coelho (@DanielCoelho23) March 10, 2023

O sepultamento de Rebeca Coelho deve acontecer às 11h30min no Memorial Guararapes, de acordo com assessoria do secretário.

Governadora de Pernambuco lamenta morte de Rebeca Coelho



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), divulgou uma mensagem lamentando a morte de Rebeca Coelho.

"Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento de Rebeca, esposa do meu amigo e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho", escreveu.

"A ele, seus filhos Lucas e Helena, seus familiares e os inúmeros amigos, o meu abraço apertado e minha profunda solidariedade neste momento tão difícil. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os nossos corações", completou em mensagem publicada no Twitter.

