Elektra Majestade, do PCC, é presa pela PM em São Paulo

A integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), Suliane Abitabile Arantes, de 34 anos, conhecida como “Elektra Majestade” e “Marcola de Saia”, foi presa pela Polícia Militar (PM) na manhã dessa sexta-feira, 3, na avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, São Paulo (SP).

Elektra seria considerada responsável por cadastrar novos membros à facção e também por elaborar planilhas para a contabilidade do grupo criminoso. Após sua detenção e audiência de custódia, ela está em uma unidade prisional.

Como membro do alto escalão do PCC, o apelido de “Marcola de Saia” faz referência ao chefe principal da facção, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

Elektra Majestade: Prisão em 2018

A mulher já foi capturada em 2018 na Operação Prólogo, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o objetivo de evitar a instalação do PCC em Brasília (DF) e sua atuação em presídios da capital do País.

Elektra cumprirá pena por posse ilegal de arma e associação à organização criminosa em São Paulo.



