Paulo Galo acusa a PM de violência após ser flagrado sem capacete

Neste sábado, 4, Paulo Roberto, motoboy e militante contra a precarização do trabalho e a uberização, afirmou ter sido espancado por policiais militares após ter sido flagrado sem capacete.

Envolvido no incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato em julho de 2021, em São Paulo, Paulo fez uma publicação no Instagram relatando ter sido torturado por agentes da corporação após ter sido abordado, há duas semanas.

Nas imagens compartilhadas por Paulo Roberto, mais conhecido como Galo de Luta, é possível observar diversos machucados nos braços, na boca e nos dedos das mãos.

Ele conta ter sido levado para uma delegacia e, lá, relatou ter sido espancado e queimado por agentes, que o questionaram: "Você não gosta de queimar as coisas? Faz o L agora!".

Paulo ainda acrescenta na postagem que não denunciou os agentes na hora do suposto fato porque ficou com medo: “Por que não denunciei na hora? Porque, ao meu ver, isso faria uma barulho de uma ou duas semanas e, depois, como eu e minha família ficaríamos com esses caras rondando por aqui?", indagou.

O homem revela ter ficado mal por não denunciar os atos dos agentes e conta que resolveu postar a denúncia após conversar com pessoas próximas.

Paulo Roberto não especifica a região onde foi abordado nem a delegacia em que o caso aconteceu.

A Polícia Militar de São Paulo não se pronunciou sobre o fato.

