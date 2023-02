Mulher é presa com 13 celulares escondidos em calça e debocha dos PMs: "É desse jeito, oprimindo os outros?"

Uma mulher foi presa portando 13 aparelhos celulares e uma câmera fotográfica digital em um bloco de Carnaval no município de Pinheiros, localizado em São Paulo. Na abordagem, a jovem de 18 anos zombou da ação da Polícia Militar.

"Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?", disse após ser abordada pelos agentes. A mulher foi identificada pela PM como Karina dos Santos. Depois do flagrante, os policiais conduziram a jovem à delegacia.

Devolução dos celulares

Quatro dos 13 celulares foram devolvidos às vítimas até a manhã desta quarta-feira, 22. Karina segue detida no 14º Distrito Policial de Pinheiros, aguardando audiência de custódia.

Conforme informou a Polícia Civil ao portal Uol, a mulher vai passar por exame pericial no Instituto Médico Legal (IML). Os demais aparelhos apreendidos podem ser resgatados pelos seus donos, para isso as vítimas devem registrar Boletim de Ocorrência (BO) e apresentar o código IMEI, agilizando o processo de identificação e liberação do aparelho.

