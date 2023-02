Pai esquece que deixou a filha com a tia e denuncia desaparecimento à Polícia

Visivelmente embriagado, o pai de uma criança acionou a Polícia Militar de Araguaína, no Tocantins, para relatar o desaparecimento da filha. Entretanto, o suposto sumiço não ocorreu. Isto porque o homem havia deixado a menina na casa da tia e esqueceu disso.



Conforme informou os agentes à reportagem do G1 de Tocantins, uma equipe da PM estava fazendo patrulhamento em um trecho da BR-153, localizada no perímetro urbano da cidade, quando viu um motorista de 39 anos fora do seu veículo, gritando por socorro.

E depois que desceram da viatura para atender o chamado do homem, os policiais foram informados por ele que sua filha havia sido sequestrada por um indivíduo desconhecido, apontado pelo pai como um 'caminhoneiro'. Houve suspeita por parte dos agentes de o relato não se comprovar, então decidiram entrar em contato com a mãe da criança.

Eles foram informados que a menina estava na residência de uma tia e havia sido deixada no local pelo próprio pai. De acordo com o relato dos agentes, o homem estava aparentemente passando por um surto.

