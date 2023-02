Casal que tomou refrigerante com soda cáustica em MG será indenizado em R$ 8 mil

Casal de Divinópolis deve receber R$ 8 mil de indenização após consumir bebida com soda cáustica; entenda

Um casal da cidade de Divinópolis, no estado de Minas Gerais, receberá uma indenização total de R$ 8 mil após consumir um refrigerante contaminado com soda cáustica em uma padaria da cidade. A soda cáustica é um produto químico tóxico para humanos com potencial corrosivo.

O casal, formado por um homem e uma mulher, contou ter sentido queimação na garganta e dificuldade para respirar após beber o refrigerante Kuat de 200 ml, durante um lanche realizado em 2006. A mulher precisou ser encaminhada ao pronto socorro de Divinópolis.

A indenização pelo ocorrido acontece 16 anos após o evento e foi determinada pela 12ª vara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), segundo informações obtidas pelo portal de notícias G1.

O processo revelou que a mulher tomou o conteúdo da bebida e logo começou a sentir queimação e falta de ar. O namorado, então, experimentou a bebida e apresentou os mesmos sintomas. Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi chamada para apreender a garrafa com o líquido contaminado.

Soda cáustica

O laudo divulgado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais revelou a existência de soda cáustica no líquido enviado para a análise. A empresa responsável pela fabricação do refrigerante foi condenada a pagar R$ 8 mil para o casal, sendo R$ 5 mil para a mulher e R$ 3 mil para o homem.



Coca-Cola

A Coca-Cola, fabricante do refrigerante, disse em nota ao G1 que a empresa opta por não comentar ações judiciais em andamento, e reforça o rigoroso controle de qualidade e segurança de seus produtos.



