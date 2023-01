Estudante morre após ser estuprada em calourada na UFPI

A jovem, de 22 anos, teve uma lesão na medula e veio a óbito no último sábado, 28 de janeiro, no Campus da Universidade em Teresina

A estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, morreu no último sábado, 28 de janeiro, por conta de uma lesão da medula após ser estuprada durante calourada no prédio da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina.



O principal suspeito da morte é um homem, de 29 anos, estudante do programa de pós-graduação na Universidade. Ele afirma ter conduzido Janaína, por volta das 2 horas da madrugada de sábado, até uma sala de aula onde os dois teriam praticado sexo consensual.

Na ocasião, Janaína teria perdido a consciência duas vezes, a segunda vez por volta das 4 da manhã. O acusado teria ficado ao lado do corpo de Janaína por mais cinco horas antes de pedir socorro à segurança da UFPI.

Em seguida, a jovem foi levada ao Hospital da Primavera, onde o óbito foi constatado. Segundo o Instituto de Medicina Legal do Piauí, a provável causa da morte teria sido uma contusão na coluna ocasionada por uma ação contundente, provavelmente se tratando de uma pancada, luta, queda ou estrangulamento.

A Polícia Civil do Piauí pediu a prisão preventiva do homem, acusado de estupro e feminicídio, que falou em audiência de custódia no último domingo, 29 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Piauí, o inquérito policial deve ser concluído até o dia 8 de fevereiro.

Estudante estuprada: resposta da Universidade

Segundo a UFPI, a festa de calourada, que aconteceu no Centro de Ciências da Natureza no Campus de Teresina, não foi autorizada pela instituição ou pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Em resposta ao ocorrido, a Universidade anunciou a criação de uma Comissão de Sindicância Investigativa para apurar responsáveis no âmbito administrativo e a instauração de um processo administrativo. Além disso, a circulação interna no Campus de Teresina será restrita a partir de 22 horas, e eventos festivos serão temporariamente suspensos para regularização.

“Todas as providências para colaborar com as investigações das autoridades policiais, como isolamento da referida área no campus e boletim de ocorrência, foram adotadas imediatamente pela UFPI”, informou a Universidade, em nota.

