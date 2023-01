STF ordena investigação sobre suposto crime de genocídio de indígenas no governo Bolsonaro

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta segunda-feira, 30, que fosse investigada a possível participação de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em supostos crimes contra indígenas, como genocídio. Informações são do jornal O Globo.

Despacho tramita em segredo. Barroso teria tomado a decisão após ter conhecimento sobre a grave situação enfrentada por comunidades indígenas, como a Yanomami.

Também foi determinada uma investigação sobre "possíveis crimes de desobediência, quebra de segredo de Justiça e delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de comunidades indígenas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Decisão foi endereçada à Procuradoria-Geral da República (PGR), ao Ministério Público Militar (MPM), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) e a Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima. Nomes dos investigados não foram divulgados.

Sobre o assunto Equipes enviadas a território yanomami sofrem ameaças

MPF vai apurar responsabilidade do Estado na crise dos yanomami

Governo planeja "operação de guerra" para combater o garimpo ilegal no território Yanomami

Tags