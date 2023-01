Yanomami: Cufa e Frente Nacional Antirracista lançam campanha de ajuda ao povo

As duas organizações já trabalharam juntas em outras ações, como na pandemia e na campanha de arrecadações de alimentos com as fortes chuvas pelo Brasil

O Ministério da Saúde declarou nesse sábado, 21, emergência de saúde pública para enfrentar a calamidade sanitária dos povos Yanomami, que vivem na maior reserva indígena do País. Diante disso, a Central Única das Favelas (Cufa) e a Frente Nacional Antirracista (FNA) estão promovendo um mutirão solidário para arrecadar alimentos, com o objetivo de amenizar a situação.

“Não podemos ter informação do que está acontecendo com os Yanomami e ficar de braços cruzados. Vamos usar toda a nossa capilaridade e capacidade de mobilização, como já fizemos em outras campanhas, para ajudar ao máximo possível”, diz Kalyne Lima, copresidenta da Cufa.

As duas organizações já trabalharam juntas em outras ações, como na pandemia e na campanha de arrecadações de alimentos com as fortes chuvas pelo Brasil no final de 2021 e início de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como doar

Pode ser feito presencialmente nas unidades da Cufa de todo País. No Ceará, está localizada na rua Regina de Fátima, Travessa 02 - nº 110 – Barroso II – Passaré – Fortaleza

Também pode ser realizado por meio de vaquinha online (clicando no link)

Pix: [email protected]

Sobre o assunto Yanomami: MPF apontava crise na saúde desde 2021 e desvios na compra de remédios

Força do SUS recebe inscrições para voluntários em território yanomami

IFCE lança campanha de ajuda ao povo Yanomami

Lula determina socorro urgente e humanitário aos Yanomami

Dino determina inquérito para apurar genocídio em território Yanomami

Tags