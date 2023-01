Pefoce inspeciona prontuários e cruza dados para identificar Wellington Macedo

A identificação do blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza nesta segunda-feira, 16, teve a participação direta da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), ligada à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O órgão realizou uma inspeção nos prontuários civis dos bancos de dados e cruzou informações com a Polícia Federal (PF) para chegar ao procurado.

De acordo com a Pefoce, Núcleo de Arquivo Onomástico da CIHPB foi responsável por produzir o relatório e compartilhá-lo com a PF.



Wellington Macedo foi um dos componentes da ação golpista que investiu contra a sede da PF em dezembro do ano passado e se empenhou em explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. O comunicador ainda se candidatou a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 2022.



De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o blogueiro é investigado por diferentes crimes, como dano qualificado, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. Wellington já foi preso em setembro de 2021 por participar e fomentar atos antidemocráticos contra as instituições nacionais. Após o período em reclusão, ele foi liberado com a utilização de tornozeleira eletrônica. O acessório, entretanto, foi quebrado.

O acusado foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro. A pasta era chefiada por Damares Alves, entusiasta de primeira hora do bolsonarismo.

O mecanismo utilizado pela Pefoce já tinha sido empregado na prisão de Paulo Diego da Silva Araújo, conhecido como “Dino”, em São Paulo. Integrante de organização criminosa sob a órbita do narcotráfico, ele é acusado de ser um dos formuladores de diferentes ações criminosas contra o patrimônio público e privado cearense.

