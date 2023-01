TV Brasil celebra Geraldo Azevedo com show intimista na faixa musical

Na semana em que o cantor e compositor Geraldo Azevedo comemora 78 anos de idade, na quarta (11), a TV Brasil presenteia o público com uma apresentação de sucessos da trajetória do artista pernambucano no Todas as Bossas deste sábado (14), às 23h15.

A atração da faixa musical exibe um espetáculo intimista em que o homenageado interpreta os clássicos de sua obra. O show de Geraldo Azevedo em voz e violão pode ser conferido também no app TV Brasil Play. Emocionante, o programa é apresentado por Bia Aparecida.

O repertório resgata grandes composições das mais de cinco décadas de carreira do convidado. Durante a performance, o artista entoa os hits Táxi Lunar, Dona da Minha Cabeça, Caravana e Canção da Despedida. O especial também tem músicas como Dia Branco e Ai Que Saudade D'ocê.

Com muita disposição no palco, o veterano contagia fãs de várias gerações no decorrer do show em cartaz na programação da emissora pública. O show foi gravado com exclusividade pela TV Brasil no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

Considerado um dos artistas mais representativos da cultura pernambucana, Geraldo Azevedo é cantor, compositor e violonista. Em mais de 50 anos na estrada, o experiente músico construiu um repertório bem amplo, indo da MPB ao forró. A sua produção musical representa a diversidade de ritmos nordestinos como o frevo, o xote, o maracatu e o baião.

Em sua longeva trajetória artística, o astro estabeleceu diversas parcerias e fez história com sua alegria pitoresca. Nascido e criado em Petrolina, no sertão de Pernambuco, Geraldo Azevedo demonstra como a paixão pela Bossa Nova na juventude o transformou em um profissional com grande contribuição para a cultura popular.

Sobre o Todas as Bossas

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o programa Todas as Bossas é uma janela para diversos estilos musicais na TV Brasil. A cada nova edição, o estúdio da emissora torna-se palco de um show que contempla a variedade de cantos, ritmos e sotaques do repertório nacional.

Em suas cinco temporadas, no ar desde 2016 no canal, o programa já recebeu talentos variados. A proposta da faixa é exatamente apresentar um panorama sobre a diversidade de gêneros que formam a cena da música brasileira: da MPB ao axé, do samba ao rock, do romântico ao experimental.

Já passaram pelo palco, bandas como Blitz e Detonautas até Dream Team do Passinho e Tchakabum, personalidades que já morreram como Ângela Maria, Elton Medeiros e Nelson Sargento, gênios do porte de Francis Hime, Ivan Lins e Geraldo Azevedo, além de talentos como Isabella Taviani, Leo Jaime, Luiz Ayrão e Xande de Pilares.

Dirigido por Waldecir de Oliveira, o programa Todas as Bossas também se destaca ao resgatar a tradição dos grandes espetáculos realizados no estúdio 3 da emissora pública desde os tempos da TV Educativa do Rio de Janeiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Todas as Bossas – sábado, dia 14/1, à 23h15, na TV Brasil

