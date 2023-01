Frases racistas e de apoio ao nazismo são encontradas em universidade

Pichações foram encontrados no banheiro masculino da Faculdade de Direito

Manifestações racistas e de apoio nazista foram flagradas em um banheiro masculino na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Os escritos foram registrados na Faculdade de Direito, que pertence à FURG, e divulgados nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver as frases "Nazismo vive", "Heil Hitler, "Negro lixo", além de suásticas desenhadas nas paredes.

As imagens ganharam destaque nesta sexta-feira, 13. Segundo a publicação, quem encontrou os escritos foi uma funcionária da área de limpeza do prédio. "Isso é inaceitável", dizia a postagem. As manifestações teriam sido encontradas em um banheiro masculino.

O POVO entrou em contato com a Universidade Federal do Rio Grande (UFRG), por email, e aguarda retorno da Instituição com um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada tão logo receba a resposta.

