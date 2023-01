Mãe de jovem obeso que morreu após ser recusado por hospitais denuncia lixo no caixão do filho

A mãe de Vitor Augusto Marcos de Oliveira ficou revoltada após descobrir, um pouco antes do enterro, que o caixão de seu filho estava sendo usado como lixo pela funerária responsável. O jovem morreu na última quinta-feira, 4, após ter sido recusado por mais de dois hospitais por falta de equipamentos médicos para pessoas obesas na zona norte de São Paulo.

O caixão estava preenchido com pó de serra aparente, caixotes de madeira e folhas de jornal. Segundo o G1 São Paulo, fizeram isso para que o corpo de Vitor ficasse nivelado dentro da estrutura. Veja:

“Meu filho ia ser enterrado com lixo”, diz Andreia da Silva em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, a mãe da vítima aparece aos prantos e questiona o tratamento dado ao filho. Ela diz que pagou mais de R$ 7 mil para realização do enterro do jovem.

Ela estranhou o tamanho do caixão de seu filho. "Eu não tinha descoberto essa fraude. Brincaram de novo com o peso do meu filho. Mais uma vez, gordofobia”, lamenta a mãe.

A funerária Trianon, responsável pelo caso, contou também ao G1 São Paulo que tinha responsabilidade apenas pelo transporte de Vitor, mas não pelo estado de seu caixão.

A morte do jovem será investigada



O Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito contra as secretarias municipal e estadual da Saúde, nessa segunda-feira, 9, para apurar a morte do jovem.

De acordo com o Metrópoles, Vitor passou pela UPA Perus e pelo Hospital Estadual Vila Nova Cachoeirinha antes de ir ao Hospital Geral de Taipas, onde esperou atendimento por mais de três horas dentro de uma ambulância, mas acabou sofrendo três paradas cardíacas e morreu.



