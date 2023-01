Retirada de gigogas da Barra da Tijuca deve terminar nesta quinta

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) removeu até o final da tarde desta quarta-feira (11), mais de 301 toneladas de gigogas das areias da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, terminando praticamente com o recolhimento das plantas da areia.

As gigogas se desprenderam de uma eco-barreira de contenção na Lagoa da Tijuca, na última sexta-feira (6) e foram levadas através do quebra-mar da Barra da Tijuca, entrada para o mar aberto para uma grande extensão da orla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

As gigogas são plantas aquáticas que se desenvolvem no meio ambiente contaminado. São conhecidas por despoluir as águas, já que suas raízes filtram a matéria orgânica. Elas também auxiliam na alimentação e reprodução de diversas espécies aquáticas. Suas raízes são utilizadas como alimento, proteção para pequenos peixes e servem como locais de desova.

De acordo com a Comlurb, o serviço de remoção das gigogas continua, mas a quantidade de plantas chegando à praia está bem reduzida, com previsão de término até a manhã desta quinta-feira (12),

Tags